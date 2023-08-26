Дочь Агутина и Варум показала фото своей американской квартиры

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум с самого детства живет в Штатах, так как у нее слабое здоровье. Свою юные годы она провела с бабушкой и дедушкой по линии матери. Как пишем "КП", недавно Лиза стала обладательницей роскошной квартиры в Лос-Анджелесе, а также получила гражданство страны.

Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

Елизавета Агутина поделилась фотографией двухэтажной квартиры в своем блоге. Сама 24-летняя девушка позирует в короткой майке и спортивных брюках.

На снимке можно заметить и интерьер нового жилья. Журналисты отмечают, что она долгое время копила на квартиру, зарабатывая домработницей и официанткой.

И хотя Лиза хотела самостоятельно приобрести квартиру на свои кровные, Агутин уговорил дочь взять у них часть денег, чтобы побыстрее купить недвижимость.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, что первый поцелуй с Анжеликой Варум случился по приказу Константина Эрнста.

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