Сваха Роза Сябитова рассказала о ключевом аспекте успешного брака

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и народная сваха Роза Сябитова заявила, что успешный брак строится вокруг семьи. Своим мнением она поделилась в беседе с kp.ru.

Фото: prt scr youtube.com/Плюшки

По ее словам, важно учитывать семейный сценарий, и привела свой собственный пример.

"К примеру, мы с сыном внутри семьи договорились — в 35 лет мы его женим. И сын дал согласие на это. А до 35 лет он делал все что хотел. У нас такая семейная философия. У меня дочка дважды замужем, родила дочь. А многие ее подруги и в 31 год, и в 35 лет не замужем", — подчеркнула Сябитова.

Ведущая уверена, что родители своим примером могут показать детям ценность семьи и брака. Ей удалось воспитать своих наследников в рамках именно такой идеологии.

Ранее Роза Сябитова рассказала о новом соведущем на шоу "Давай поженимся!".

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