Сваха Роза Сябитова анонсировала появление нового ведущего в "Давай поженимся!"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Формат программы "Давай поженимся", которая стартует в октябре этого года, останется прежним. Однако, по словам одной из ведущий Розы Сябитовой, в шоу придет новая телеведущая. Об этом она эксклюзивно рассказала изданию NEWS.ru.

Фото: скриншот из ток-шоу "Давай поженимся!"

Она подчеркнула, что речь идет не о Василисе Холодиной и не о Тамаре Глоба. Но имя нового соведущего так и не назвала.

"Претендентов по-прежнему будет трое, они расскажут, покажут себя, будут бороться за любовь. Интересные сюрпризы вы получите от нашего нового партнера — это третья телеведущая на шоу. И это не Василиса Володина, и не Тамара Глоба", — рассказала Сябитова.

Менять что-либо в самой программе они не планируют, так цели и задачи самого шоу остались прежними. К тому же они уже отсняли выпусков на полтора месяца, следующие съемки старую только в сентябре.

Ранее стало известно, что новый сезон телепередачи стартует только в октябре.

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