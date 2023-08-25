Журналистка Ксения Собчак недавно вернулась из Парижа и вновь приступила к работе. Она не скрывает, что любит путешествовать по миру, и часто делится в соцсетях фотографиями со своим сыном и мужем Константином Богомоловым из-за рубежа.
Однако подписчики звезды относятся скептически к ее поездкам и считают, что она обустраивает себе жилье для эмиграции.
Ксения периодически отвечает на обвинения, постоянно доказывая, что не планирует переезжать из России. Но недавно ее терпение лопнуло и она обратилась к рейтером с огромным сообщением.
"Ржу! Пишут, что ''Собчак то в Италии, то в Париже, а еще в любви Лондону признается в запрещенной сети''. А типа другим нельзя. Реально рабская философия, не считаете?" — пишет Ксения.
Подписчики проследили в ее фразу про "рабскую философию" отсылку к словам Аллы Пугачевой, которые та произнесла в 2022 году. После этого многие россияне затаили обиду на советскую певицу.
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