Журналистка Ксения Собчак оправдалась словами Пугачевой после отдыха в Париже

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак недавно вернулась из Парижа и вновь приступила к работе. Она не скрывает, что любит путешествовать по миру, и часто делится в соцсетях фотографиями со своим сыном и мужем Константином Богомоловым из-за рубежа.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Однако подписчики звезды относятся скептически к ее поездкам и считают, что она обустраивает себе жилье для эмиграции.

Ксения периодически отвечает на обвинения, постоянно доказывая, что не планирует переезжать из России. Но недавно ее терпение лопнуло и она обратилась к рейтером с огромным сообщением.

"Ржу! Пишут, что ''Собчак то в Италии, то в Париже, а еще в любви Лондону признается в запрещенной сети''. А типа другим нельзя. Реально рабская философия, не считаете?" — пишет Ксения.

Подписчики проследили в ее фразу про "рабскую философию" отсылку к словам Аллы Пугачевой, которые та произнесла в 2022 году. После этого многие россияне затаили обиду на советскую певицу.

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