Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина вернулась в Москву из Арабских Эмиратов неделю назад. В своем блоге она показала, как проводит время в столице со своей дочерью Галиной и ее семьей.
"Прогулка с семьей по Москве", — подписала она фотоснимки.
Подписчики Марины отметили ее цветущий внешний вид и признали, что встречи с семьей наполняют ее и помогают ей пережить утрату. Именно их присутствие играет для нее большую роль.
Дочь модельера Галина вернулась в Россию, чтобы продолжить дело отца — уже 11 лет она работает в Доме моды Valentin Yudashkin креативным директором.
Известно, что ранее Галина вместе с матерью проводили отдых в Майами.
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