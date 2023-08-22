Вдова Валентина Юдашкина прогулялась по центру Москвы со своей семьей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина вернулась в Москву из Арабских Эмиратов неделю назад. В своем блоге она показала, как проводит время в столице со своей дочерью Галиной и ее семьей.

Фото: prt scr youtube.com/ПРО БИЗНЕС ТВ

"Прогулка с семьей по Москве", — подписала она фотоснимки.

Подписчики Марины отметили ее цветущий внешний вид и признали, что встречи с семьей наполняют ее и помогают ей пережить утрату. Именно их присутствие играет для нее большую роль.

Дочь модельера Галина вернулась в Россию, чтобы продолжить дело отца — уже 11 лет она работает в Доме моды Valentin Yudashkin креативным директором.

Известно, что ранее Галина вместе с матерью проводили отдых в Майами.

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