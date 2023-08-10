Вдова Валентина Юдашкина отправилась на отдых в Майами

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

64-летняя Марина Юдашкина несколько месяцев назад похоронила своего мужа модельера, который скончался после продолжительной борьбы с онкологией. После смерти супруга женщина не потеряла интерес к жизни и продолжает заниматься любимым делом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Валентина Юдашкина

Накануне вдова Валентина Юдашкина поделилась с поклонниками новыми кадрами своего летнего отдыха. Звезда вместе с дочерью Галиной находятся в Майами. На опубликованных фотографиях Марина предстала в элегантном синем платье, а дополняло образ жемчужное ожерелье.

Поклонники в комментариях отметили, что отдых пошел на пользу Юдашкиной. Они также отметили, что женщина совершенно не выглядит на свой возраст.

Похороны Валентина Юдашкина прошли в конце весны этого года. На прощание с модельером прибыли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В том числе в Москву прилетела Алла Пугачева, которая попала в давку на церемонии прощания.

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