40-летняя Анна Седокова опубликовала откровенную фотографию с мужем-баскетболистом

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Газета.ru пишет, что Анна Седокова — певица и экс-солистка группы "ВИА Гра", поделилась с подписчиками в своих социальных сетях архивным снимком с её мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. На чёрно-белой фотографии пара на пляже, где Анна сидит на руках у Яниса и целует его. В подписи к фото, певица процитировала стихотворение Роберта Рождественского "Мы совпали с тобой". Янис прокомментировал публикацию, оставив несколько сердечек под постом.

Фото: Личный аккаунт Анны Седоковой в Instagram

Напомним, что певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак стал третьим для певицы. Ранее она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, от которого у неё есть дочь Алина, а также за бизнесменом Максимом Чернявским, с которым они вместе воспитывают дочь Монику. У Анны есть также сын Гектор от бизнесмена Артёма Комарова.