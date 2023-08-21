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Певица Кристина Орбакайте удивила возрастными изменениями

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Шоу-бизнес

Российская певица Кристина Орбакайте после продолжительного отпуска вернулась к гастролям. Певица в личном блоге анонсировала ряд концертов. Поклонники в комментариях обратили внимание на изменившийся внешний вид артистки.

Певица Кристина Орбакайте удивила возрастными изменениями
Фото: личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм

Звезда осенью планирует принять участие в ряде музыкальных фестивалей. А зимой следующего года у Орбакайте намечен сольный тур по Израилю. Однако в комментариях поклонники вместо обсуждения предстоящих концертов принялись критиковать внешность певицы.

Многие обратили внимание, что Кристина на видео применила фильтр, который сделал кожу идеально гладкой и улучшил цвет лица. Однако в один из моментов фильтр "слетел" и все увидели постаревшую певицу с морщинами.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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