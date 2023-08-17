Актриса Дарья Авратинская раскрыла секреты личного счастья в браке с Корешковым

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актерская чета Дарьи Авратинской и Егора Корешкова своим примером доказывают, что актерская профессия не помеха для серьезных и прочных отношений. Супруги сыграли свадьбу почти полтора года назад.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

Возлюбленные любят проводить время вместе, но при этом стараются оставлять в памяти моменты и впечатления, нежели на фотографиях.

"Это всё нужно вкушать, запоминать. На мой взгляд, и муж со мной солидарен, социальные сети и желание всё фотографировать — это всё дань времени, настолько ненатурально и в какой-то мере искусственно. Но нужно уметь запечатлеть такие моменты в своей памяти, душе и успевать наслаждаться моментом, а не только снимать на свой телефон", — рассказала Авратинская.

Как оказалось, Дарья и Егор познакомились еще десять лет назад в институте, у них были общие знакомые. В 2022 году вышел сериал "Химера", где они сыграли мужа и жену, что и стало для них символическим.

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