Актер Николай Добрынин отмечает 60-летний юбилей

Заслуженный артист России Николай Добрынин, который полюбился соотечественникам за роль Митяя Буханкина в сериале "Сваты", сегодня отмечает свое 60-летие. Журналисты собрали известные факты об этом актере.
Актер театра и кино Николай Добрынин состоит в отношениях с Екатериной Комиссаровой, в браке с которой у них родилась дочь Нина. Для мужчины это третий брак.
Николай окончил актерский факультет ГИТИСа, откуда попал с "Сатирикон" Константина Райкина, а первая роль в кино состоялась 1986-м году в фильме "Нужные люди". В послужном списке Добрынина сотни ролей в кино и театре, однако по-настоящему народную славу актер получил после съемок в сериале "Сваты".
Ранее актер Федор Добронравов объяснил секрет популярности сериала "Сваты".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.