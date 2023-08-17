Актер Николай Добрынин отмечает 60-летний юбилей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Николай Добрынин, который полюбился соотечественникам за роль Митяя Буханкина в сериале "Сваты", сегодня отмечает свое 60-летие. Журналисты собрали известные факты об этом актере.

Фото: prt scr youtube.com/Crimea BigNews

Актер театра и кино Николай Добрынин состоит в отношениях с Екатериной Комиссаровой, в браке с которой у них родилась дочь Нина. Для мужчины это третий брак.

Николай окончил актерский факультет ГИТИСа, откуда попал с "Сатирикон" Константина Райкина, а первая роль в кино состоялась 1986-м году в фильме "Нужные люди". В послужном списке Добрынина сотни ролей в кино и театре, однако по-настоящему народную славу актер получил после съемок в сериале "Сваты".

Ранее актер Федор Добронравов объяснил секрет популярности сериала "Сваты".

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