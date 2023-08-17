Имя Анастасии Волочковой уже давно перестало быть связанно с балетом. Сейчас бывшая балерина ассоциируется у россиян со множеством различных скандалов. Несмотря на это, звезда уверена, что поклонники запомнят только ее положительные стороны.
Бывшая прима-балерина Большого театра в новом интервью заговорила о своей смерти. Звезда рассказала, в каком гробу она хотела, чтобы ее похоронили.
"Знаете, я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми и инициалами А. В. Еще белые розы, естественно, как у принцессы Дианы", — поделилась Волочкова в YouTube-шоу "Не Пруст".
Анастасия считает, что во время прощания все будут вспоминать ее доброту, искренность и говорить самые теплые слова о ней.
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