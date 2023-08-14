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Певица МакSим благодарна отцу за помощь в борьбе с алкоголизмом

Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые после признания в алкогольной зависимости дала интервью. Звезда в беседе с журналистами издания StarHit рассказала, кто поддерживает ее во время лечения в клинике.

Певица МакSим благодарна отцу за помощь в борьбе с алкоголизмом
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам исполнительницы, она благодарна отцу, который помог ей осознать проблему и поддерживает ее в борьбе с алкозависимость.

"Я знаю, что он любил и любит меня… Сейчас папа поддерживает меня, дает советы, рассказывает, что сам чувствовал, — он помнит все до мельчайших подробностей", — подчеркнула звезда.

Марина рассказала, что ее отец также злоупотреблял алкоголем. Однако в один момент мужчина решил завязать с вредной привычкой.

"Мой отец злоупотреблял алкоголем, когда я была совсем маленькой. Помню, мне семь лет, солнечный день, и он идет к нам с мамой навстречу…. А я его, честно говоря, тогда уже побаивалась. Папа подошел, обнял меня, подарил огромную куклу и сказал, что больше никогда не придет домой пьяным", — вспомнила МакSим.

Накануне певица впервые после признания в алкозависимости появилась в соцсетях. Звезда поблагодарила поклонников, которые поддерживают ее.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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