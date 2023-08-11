Дмитрия Маликова возмутили слухи об иске против его дочери Стефании: "Это всё ерунда"

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский исполнитель Дмитрий Маликов высказался по поводу публикации Telegram-канала Mash, касающуюся его дочери Стефании о том, что на неё якобы подали в суд по причине невыплаты 136 тысяч рублей производству, которое занимается пошивом одежды для бренда "Dress By Stesha".

Фото: Инстаграм

Маликов сообщил, что эта информация не проверена и не соответствует действительности, а опубликована она была исключительно ради хайпа.

"Какой-то Эрмек, какие-то 136 тысяч. Вообще уважаемый канал Mash с двумя миллионами подписчиков публикует такую информацию, ничего не проверив. Как можно такую информацию публиковать? Лишь бы заголовок был громкий. Вряд ли она будет связываться с каким-то предпринимателем, ИПшником из Калуги, человеком по имени Эрмек", — сказал Маликов, слова которого приводит Газета.Ru.

Певец считает, что такая "жёлтая" информация недостойна уважаемого канала, а что касается его, он вообще впервые об этом слышит. Маликов заверил, что его дочь ведёт бизнес официально и легально, платит все налоги, её сотрудники, занимающиеся пошивом, оформлены как полагается.

"Мы вообще не в курсе, честно говоря, но уверены, что это всё ерунда", — добавил Маликов.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что бизнесмен из Калуги Эрмек Ж. подал судебный иск против дочери Маликова Стефании касательно невыплаты 136 тыс. рублей за пошив одежды для бренда "Dress By Stesha". Уточняется, что истец уже имеет судимость по статье о распространении наркотиков.

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Трансляция PEOPLETALK с Дмитрием Маликовым и Стешей // 22 апреля