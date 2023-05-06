В Москве на Троекуровском кладбище сегодня похоронили модельера Валентина Юдашкина. Церемония прощания стала свидетельством того, насколько его ценили российские "звёзды", пишет "Московский Комсомолец". Издание опубликовало фотографии артистов и медийных личностей, которые пришли проводить кутюрье в последний путь.
Журналисты отметили, что некоторые из пришедших выглядели странно. Надежда Бабкина была замечена в сопровождении молодого красивого спутника, а Алёна Кравец с букетом белых роз была похожа на сказочную нимфу.
Бедрос Киркоров надел странную маску и взял с собой палки для скандинавской ходьбы. Всё лицо Аниты Цой было закрыто чёрной повязкой.
Проститься с Юдашкиным приехали Олег Газманов, Владимир Винокур, Наташа Королёва, Ольга Орлова, Дмитрий Маликов, Клара Новикова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который оставил свою машину на общей парковке.
Прилетевшая специально ради прощания из Израиля Алла Пугачёва не проронила ни слова за всю церемонию, а за гробом шла с видимым трудом, её вел под руки дизайнер Игорь Гуляев. Лицо Примадонны скрывали тёмные очки и глубоко надвинутая чёрная шляпа, на руках были тёмные перчатки.
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