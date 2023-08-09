Певица Лолита Милявская перестала обижаться на Цекало после развода

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская была в браке с Александром Цекало, с которым они вместе выступали в кабаре-дуэте "Академия". Несмотря на популярность коллектива, пара рассталась на самом пике их карьеры.

Фото: eg.ru

Лолита призналась, что причиной расставания стало отношение Цекало к певице. По ее словам, он постоянно унижал и критиковал ее. Кроме того, продюсер занимался финансовыми махинациями и не выплачивал гонорары своей супруге. После расставания исполнительница долгое время испытывала негатив к своему бывшему супругу, однако сейчас она отпустила все обиды. Звезда призналась в соцсетях, что испытывает благодарность к Цекало.

"Я, расставшись с партнером, сначала говорила о нем плохо. Потом — хорошо в угоду социуму, потому что говорить плохо считалось неприличным. Я ничего не чувствовала и до сих пор не чувствую, кроме желания сказать спасибо за совместную работу", — призналась певица.

Недавно певица Лолита Милявская призналась, что в начале карьеры ее сравнивали с кастрированным котом.

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