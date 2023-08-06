Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певицу Славу за пластические операции

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение про скандал со "звездным хирургом" Тимуром Хайдаровым. Он осудил 43-летнюю артистку, которая решила сделать пластические операции.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Отара Кушанашвили

Кушанашвили в новом выпуске своего YouTube-шоу "Каково?" обрушился с критикой на певицу Славу. Он заявил, что артистке не стоило делать пластические операции и призвал остальных женщин знать меру в наведении красоты.

"Стоило оно того? Ты красивая русская женщина, на фига ты пошла кроить попу и грудь? В тебе было все хорошо! Да, надо думать о красе ногтей, но не до такой же степени!", — обратился журналист к исполнительнице.

Журналист также призвал противоборствующие стороны не оставлять друг друга в покое. По его словам, ему интересно наблюдать за тем, как вскрываются позорные детали жизни звезд отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, что певица Слава недавно решила публично обвинить хирурга Тимура Хайдарова в непрофессионализме. Артистка пожаловалась на врача, который сделал ей кривую грудь. После этих откровений российский шоу-бизнес раскололся на два лагеря: одни обвиняют "звездного хирурга" в некачественной работе, другие защищают его и благодарят за проведенные операции.

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