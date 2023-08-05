Телеведущая Ксения Бородина поздравила крестного сына с днем рождения

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина сразу после возвращения из отпуска в Италии решила отправиться на вечеринку по случаю дня рождения. Блогерша поделилась карами мероприятия в соцсетях.

Фото: vm.ru

Звезда посетила вечеринку в честь дня рождения ее крестного сына Марка, которому исполнилось 13 лет. Мамой мальчика является близкая подруга Бородиной — бывшая участница "Дома-2" Елена Бушина.

"Поздравления для моего любимого крестника! Будь счастлив! Мой мальчик, моя любовь! Самый ласковый, добрый и прекрасный", — прокомментировала Ксения.

Вечеринку устроили в загородном доме, на опубликованных кадрах видно, что 13-летний подросток на голову выше самой Бородиной. Телеведущая не раскрыла, какой подарила она Марку, но известно, что звезда не жадничает денег на подобные случаи. Недавно теледива подарила младшей дочери Теоне сумку за 100 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.