Ксения Бородина подарила восьмилетней дочери сумку Prada за сто тысяч рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Борордина путешествует с семьей по Европе. Сейчас она вместе с дочерьми Марусей и Теоной находятся в Париже. Звезда ежедневно публикует в соцсетях подробности их досуга в столице Франции.

Фото: eg.ru

В одном из последних роликов Бородина показала дорогостоящий подарок для младшей дочки. Телеведущая купила ей сумку в магазине Prada.

"Она долго ходила с сумкой, где порвалась ручка и прям переживала, берегла ее, поэтому мама сделала подарок такой", — сообщила телеведущая.

Ксения продемонстрировала в кадре сумку голубого оттенка и восьмилетнюю Теону, которая радуется обновке. Стоит отметить, что подобная модель аксессуара стоит около ста тысяч рублей. Бородина отметила, что впервые покупает младшей дочери такой дорогостоящий подарок.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба займется проверкой российских блогеров. В их числе оказалась телеведущая Ксения Бородина.

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