Мама Гарика Харламова показала фото 9-летней внучки Анастасии

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Гарик Харламов редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, предпочитая использовать соцсети для продвижения своего творчества. Однако мама юмориста не стесняется рассказывать о семье.

Фото: Инстаграм

Сейчас семейство Харламовых отдыхает на море, о чем мама комика Наталья рассказала в своих соцсетях.

"Море, август, семья, радость, веселье и кайф вместе! Что может быть лучше? И как повзрослела наша Настюшка", — сообщила Наталья.

На опубликованном снимке Гарик обнимает свою 9-летнюю дочь Анастасию. Поклонники обратили внимание, что девочка очень похожа на Харламова, а также на отдохнувший вид шоумена.

Напомним, что девочка родилась в январе 2014 года в браке Гарика Харламовой с Кристиной Асмус. В 2020 году пара развелась, не называя причин расставания.

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