Шоумен Гарик Харламов редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, предпочитая использовать соцсети для продвижения своего творчества. Однако мама юмориста не стесняется рассказывать о семье.
Сейчас семейство Харламовых отдыхает на море, о чем мама комика Наталья рассказала в своих соцсетях.
"Море, август, семья, радость, веселье и кайф вместе! Что может быть лучше? И как повзрослела наша Настюшка", — сообщила Наталья.
На опубликованном снимке Гарик обнимает свою 9-летнюю дочь Анастасию. Поклонники обратили внимание, что девочка очень похожа на Харламова, а также на отдохнувший вид шоумена.
Напомним, что девочка родилась в январе 2014 года в браке Гарика Харламовой с Кристиной Асмус. В 2020 году пара развелась, не называя причин расставания.
Ранее Кристина Асмус показала 9-летнюю дочь
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