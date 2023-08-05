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Мама Гарика Харламова показала фото 9-летней внучки Анастасии

1:05
Шоу-бизнес

Шоумен Гарик Харламов редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, предпочитая использовать соцсети для продвижения своего творчества. Однако мама юмориста не стесняется рассказывать о семье.

Мама Гарика Харламова показала фото 9-летней внучки Анастасии
Фото: Инстаграм

Сейчас семейство Харламовых отдыхает на море, о чем мама комика Наталья рассказала в своих соцсетях.

"Море, август, семья, радость, веселье и кайф вместе! Что может быть лучше? И как повзрослела наша Настюшка", — сообщила Наталья.

На опубликованном снимке Гарик обнимает свою 9-летнюю дочь Анастасию. Поклонники обратили внимание, что девочка очень похожа на Харламова, а также на отдохнувший вид шоумена.

Напомним, что девочка родилась в январе 2014 года в браке Гарика Харламовой с Кристиной Асмус. В 2020 году пара развелась, не называя причин расставания.

Ранее Кристина Асмус показала 9-летнюю дочь

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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