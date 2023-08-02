Мэрия Волгограда не будет судиться с Еленой Исинбаевой

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В мэрии Волгограда приняли решение отозвать иск против олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и больше не планируют судиться с титулованной спортсменкой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Елены Исинбаевой

Как пишет novostivolgograda.ru, волгоградские чиновники отозвали свой иск к Исинбаевой после того, как чемпионка полностью закрыла свой долг за использование парковки в центре города.

Долг Исинбаева оплатила через своего представителя, при этом сумма задолженности не разглашается.

Ранее сообщалось, что Исинбаева задолжала властям Волгограда за пользование парковкой за 2019-2023 годы. Уточняется, что иск против чемпионки не был связан с её скандальными словами насчёт военного звания. Иск против спортсменки был подан задолго до этого, причём аналогичные взыскания получили и другие волгоградцы, уточнили в мэрии города.

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