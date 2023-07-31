Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована в реанимацию с опухолью в голове. Врачи провели 81-летней артистке ряд необходимых анализов, по результатам которых обнаружили новообразование в головном мозге. На данный момент актриса находится в реанимации, сообщает Baza.
Два года назад Мирошниченко переболела коронавирусной инфекцией.
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