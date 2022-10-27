Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд

В МТХ имени Чехова прошёл юбилейный вечер "Жизнь прекрасна" в честь 80-летия народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Юбилей Ирина Петровна отметила ещё в июле месяце, но так как Московский Художественный театр ушёл на каникулы, то творческий вечер назначили на октябрь.

В этот день не было ни одного свободного места. Поклонники актрисы с огромными букетами роз приехали из разных городов, и даже из-за границы, настолько было велико ожидание от запланированного торжества. И эти ожидания оказались не напрасны…

Ирина Петровна предстала перед гостями в невероятной творческой форме, сияющая, отдохнувшая, полная позитива, она с радостью принимала поздравления от друзей и коллег. Произнося слова благодарности, прима МХТ в этот вечер никого не забыла, она от всего сердца сказала много добрых, искренних и тёплых слов.

Среди поздравляющих были люди, с которыми прошла вся её творческая жизнь: Никита Михалков, Надежда Бабкина, Сергей Жилин, Евгений Миронов, Марина Брусникина, Евгений Герасимов, Лев Лещенко, Аркадий Инин, Владимир Машков, солисты балета Большого театра. И каждый вспоминал какую-нибудь историю их дружбы, творческие моменты и даже курьёзные ситуации.

В ходе праздничного вечера артистке торжественно вручили орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"В этом театре всегда существовала фраза служить искусству, служить Московскому художественному театру, — принимая награду, сказала Ирина Петровна. Когда я пришла в театр, была такая формулировка — не работать, а именно служить. Казалось, что служение искусству это миссия, это что-то высокое и с этим чувством я работала много лет на сцене. И поверьте, до сих пор живу с этим чувством и думаю, что для меня это дорогая и важная награда с огромным смыслом. Наверное, с тем, что делаю всю жизнь она созвучна, потому что люблю эту страну, люблю своё отечество, этот народ, этот город. Я люблю тех, кому служу, я коренная москвичка, мне дороги городские улицы, и бульвары, и театр, и люди, и всё то, что происходит в моей стране и в моём любимом городе".

Ирина Петровна исполнила для гостей песню "Коренная москвичка", а затем весь вечер под живой оркестр пела любимые хиты, на русском и французском языке.

В перерыве между песнями ведущие вечера Игорь Верник и Игорь Золотовицкий приглашали на сцену друзей и коллег артистки, и те, в свою очередь, разыгрывали на сцене блестящие, порой импровизированные поздравления.

"Снимать на телефон, то, что происходит на сцене, — объявили зрителям, — не только не запрещается, а даже рекомендуется!"

Евгений Миронов поднялся на сцену и рассказал залу, как когда-то его вводили в спектакль "Чайка", и как Ирина Петровна, в отличие от других актёров, "наплевав на свою корону" поддержала его и вместе с молодым начинающим артистом искала, что-то новое в этом образе и сюжете.

"И мы оба были тогда одержимы", — поделился Евгений Миронов.

А Ирина Петровна в ответ вспомнила, как сама начинала работать в театре и стала свидетелем того, как великая мхатовская актриса Алла Константиновна Тарасова, словно школьница, училась чему-то новому и не боялась показать это присутствующим молодым актёрам.

"Вот тогда я увидела, — сказала Ирина Мирошниченко, — как надо менять игру в современной манере, и поняла, что такое великие артисты мхатовской школы. Я также пытаюсь меняться с годами, "не застывать", это даёт невероятную надежду, что театр не умрёт. Нас не будет, а театр продолжить жить"…

"Она всё время хочет работать, — добавил ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, — она хочет работать одна, она хочет работать с партнёрами, она хочет работать с молодёжью, она хочет петь с молодёжью, она поёт Арбенину, она поёт джаз, она всегда в поиске".

Несмотря на то, что Ирина Мирошниченко блистает на мхатовской сцене вот уже 57 лет, также народную артистку РФ любят и знают по многим ролям.

Драматург Аркадий Инин в своём поздравлении поблагодарил артистку за то, что с её легкой руки он стал сниматься в кино.

"У меня был сценарий, — сказал Аркадий Яковлевич, — он назывался "Не сошлись характером", — там Ира сыграла психолога, которая консультировала расстающиеся супружеские пары. Ирина сыграла такого "сапожника без сапог", которая всех спасала, а сама осталась без мужа, мужа играл Саша Лазарев. И в сценарии сплошным сквозным потоком шли монологи-жалобы то про мужа, то про тёщу, то про соседей, и был один коротенький монолог, который я написал, не один мужчина-актёр не хотел его играть. Что-то боялись на себя проецировать, и всё срывалось. Тогда Ира своим железным голосом сказала: "Аркаша, ты написал, ты это и произноси". И так, с лёгкой руки Мирошниченко я пошёл в актёры и сыграл в других своих фильмах, даже доигрался до главного мафиози", — пошутил известный сценарист.

Огромную искреннюю радость вызвало у зрителей, появление на сцене Евгения Герасимова. Читать стихи и петь он не стал, но очень трогательно поздравил актрису, перемешивая поздравления воспоминаниями о работе над культовым фильмом "Вам и не снилось". Без сомнения можно сказать, что это одна из самых любимых зрительских картин.

"Спасибо тебе, Женя, — растрогалась Ирина Мирошниченко, — за то, что ты нашёл время и приехал поздравить меня. За то, что ты меня не забываешь, за то, что ты был самым "лучшим мужем в жизни" и за то, что ты никогда им не был…. Я всегда играла героинь, которые мучаются, страдают, плачут, а это была единственная роль, в которой я была очень счастлива. И это всё благодаря Жене, его таланту, его такту, умению дружить и любить жизнь. Спасибо тебе за всё, и особенно за "прекрасного мужа".

После этих слов Евгений Герасимов грустно вздохнул и ответил: "Не получилось" ….

В конце вечера на сцену поднялся певец Лев Лещенко и произнёс:

"Я хочу сейчас немножко испортить репертуар и спою такую песню, которая называется "Хрустальный бокал" — это такой шансон, разнузданный. Я надеюсь, вы её поддержите"

И зал действительно поддержал исполнителя, ведь там прозвучали в честь юбилярши слова: "Налить бокал до краёв!". Ирина Мирошниченко призналась, что именно Лев Лещенко тридцать лет назад вывел её на эстраду, и благодаря певцу она запела сама.

Блистательный вечер, которого все так долго ждали прошёл с огромным успехом, он получился очень насыщенным. И нужно было видеть счастливые лица зрителей, которые буквально завалили букетами цветов юбиляршу, на сцене почти не осталось места.

На прощание народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко сказала:

"Какие бы ни были препятствия, препоны, трудности, беды, потери, всё равно человек осознаёт, что жизнь, которая тебе дана один раз, и она одна единственная, другой не будет, она прекрасна во всех своих проявлениях".