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Певица Наталья Штурм подарила матери квартиру на 90-летие

1:06
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм поделилась в своих соцсетях радостным событием. Звезда рассказала, что сделала неожиданный подарок своей маме Елене Константиновне в честь 90-летия — квартиру. Соответствующие кадры она опубликовала в своем блоге.

Певица Наталья Штурм подарила матери квартиру на 90-летие
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натальи Штурм

В ролике видно, как Наталья дарит престарелой матери коробку, в которой находятся ключи от квартиры. Но судя по кадрам, подарок не впечатлил юбиляршу. Пенсионерка призналась дочери, что никуда не хочет переезжать из насиженного гнезда. Все попытки певицы переубедить мать потерпели фиаско.

"До последней капли моей крови. Поделитесь опытом. Опять не угодила", — написала звезда.

Пользователи в соцсетях также отметили, что в таком возрасте совершать переезды очень опасно. Некоторые ехидно отметили, если мама все таки переедет, то очень скоро квартира достанется Наталье.

Ранее телеведущая Ксения Бородина похвасталась, что подарила своей восьмилетней дочери сумку за сто тысяч рублей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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