Телеведущая Регина Тодоренко умоляет мужа удочерить 16-летнего подростка

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в соцсетях видео, в котором она встретилась со своей поклонницей. Звезда спросила девушку о ее детской мечте, после чего поступил неожиданный ответ.

Фото: thevoicemag.ru

"Вашей дочкой. Настолько вас сильно обожала, что хотела быть вашей дочкой", — ответила поклонница на вопрос Тодоренко про детскую мечту.

После этого телеведущая обратилась к своему мужу с еще более неожиданной просьбой.

"Влад, я тебя умоляю, давай удочерим, мы хотим взрослую дочь, ей 16, она самостоятельная, у нас все будет хорошо", — пошутила она.

Напомним, что у Влада Топалова и Регинаы Тодоренко двое детей, мальчики Майкл и Мирослав. Тодоренко четыре года, а младшему всего годик.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала, почему считает себя плохой матерью.

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