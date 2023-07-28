Представитель рэпера Гуфа в суде адвокат Сергей Жорин охарактеризовал бракоразводный процесс музыканта с женой Юлией Королевой как не самое приятное событие.
Жорин отметил, что вопреки ожиданиям недоброжелателей бракоразводный процесс проходит спокойно и со взаимным уважением. Он также добавил, что жизнь слишком коротка и люди могут проходить через разводы и браки по нескольку раз.
Гуф ранее объявил о своем намерении развестись с Королевой 24 апреля, но позже, в мае, они помирились.
Дело должно быть рассмотрено мировым судьей, и первое заседание состоялось 27 июля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.