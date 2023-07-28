Адвокат Гуфа назвал развод с его женой не самым приятным событием

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель рэпера Гуфа в суде адвокат Сергей Жорин охарактеризовал бракоразводный процесс музыканта с женой Юлией Королевой как не самое приятное событие.

Фото: Instagram

Жорин отметил, что вопреки ожиданиям недоброжелателей бракоразводный процесс проходит спокойно и со взаимным уважением. Он также добавил, что жизнь слишком коротка и люди могут проходить через разводы и браки по нескольку раз.

Гуф ранее объявил о своем намерении развестись с Королевой 24 апреля, но позже, в мае, они помирились.

Дело должно быть рассмотрено мировым судьей, и первое заседание состоялось 27 июля.

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