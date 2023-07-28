Стал известен размер пенсии народного артиста РСФСР Михаила Боярского. 73-летний музыкант и актёр, проживающий в Санкт-Петербурге, получает 20 тысяч рублей в месяц.
Однако большая часть его доходов поступает от гастролей. Евгений Морозов, основатель компании "РУ-КОНЦЕРТ" и театральный продюсер, отметил, что Боярский зарабатывает значительную сумму на корпоративных вечеринках, при этом средний гонорар за 40-минутный концерт составляет миллион рублей.
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