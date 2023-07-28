Михаил Боярский получает обычную пенсию

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсии народного артиста РСФСР Михаила Боярского. 73-летний музыкант и актёр, проживающий в Санкт-Петербурге, получает 20 тысяч рублей в месяц.

Фото: iz.ru

Однако большая часть его доходов поступает от гастролей. Евгений Морозов, основатель компании "РУ-КОНЦЕРТ" и театральный продюсер, отметил, что Боярский зарабатывает значительную сумму на корпоративных вечеринках, при этом средний гонорар за 40-минутный концерт составляет миллион рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.