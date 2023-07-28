После полутора лет ожидания поклонники знаменитой программы "Давай поженимся!" радостно встретили её возвращение в эфир. Съёмки новых выпусков начались в студиях Останкино.
Начало работы было назначено на послеобеденное время. В студии собрались участники, зрители, операторы и другой технический персонал. Все были в отличном настроении, так как возвращение этого легендарного шоу долго ожидали.
Удовлетворила публику и сама Лариса Гузеева. Войдя в зал, телеведущая даже перекрестила всех, подчёркивая важность начинать работу с богом и чистыми мыслями. Когда появилась Роза Сябитова, Гузеева весело поздоровалась с ней.
Студию обновили и добавили много новых фишек, которые зрители смогут увидеть в ближайшее время. Основное нововведение — ориентация шоу на ориентации на семью и традиционные ценности. "Комсомольская правда" представила фотографии с места съёмок.
Напомним, что программа "Давай поженимся!" впервые вышла в эфир Первого канала в 2008 году и быстро полюбилась зрителям. Благодаря этому проекту создано множество пар, а в поисках любви принимали участие как обычные люди, так и звёзды шоу-бизнеса.
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