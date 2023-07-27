Лолита рассказала, почему не боится старости

Известная певица и артистка Лолита Милявская дала интервью "Пятому каналу", в котором высказалась о грядущем своем юбилее — в этом году ей исполнится 60 лет.

Фото: eg.ru

По ее словам, она не переживает из-за возраста и с благодарностью относится к прожитым годам.

Лолита убеждена в том, что "переживать из-за старости не имеет смысла, так как каждый этап жизни прекрасен по-своему и из него можно вынести определенный опыт".

К своим годам Милявская относится с благодарностью и старается радоваться каждому новому дню, помня, что не все ее коллеги и друзья смогли дожить до этого возраста. По словам певицы, принять свой возраст ей помогло осознание быстротечности времени.

В заключение артистка добавила, что оставляет без внимания попытки недоброжелателей обидеть ее упоминанием возраста. Это певицу совершенно не задевает, так как она понимает, что таким образом люди "пытаются компенсировать свою нереализованность и неудовлетворенность".

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