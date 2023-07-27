Певица Жасмин выставила на продажу свои поношенные вещи

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Жасмин приняла решение распродать свои поношенные вещи на общую сумму более пяти миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly. Там артистка создала свой аккаунт и опубликовала информацию о продаваемой одежде.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта Жасмин (соцсеть Инстаграм признана экстремистской и запрещена в РФ)

Всего в аккаунте артистки на упомянутом сайте представлено 140 предметов гардероба. Среди них на продажу выставлены изделия брендов Dior, Valentino, Hermes, Saint Laurent, Balmain и других. В список вошли платья, блузы, жакеты, туфли, куртки, юбки и брюки. Помимо этого, исполнительница избавляется от кардиганов, маек, вечерних нарядов и сапог.

Общая цена за одежду составила 5,687 миллиона рублей. При этом самым дорогим лотом стала маленькая черная сумка с принтом марки Christian Dior за 260 тысяч рублей. В то же время самую бюджетную цену выбрали для кроссовок на каблуке — семь тысяч рублей.

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