Дарья Сагалова переживает, что новая Светка Букина не понравится поклонникам

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский ситком "Счастливы вместе", основанный на американском шоу "Женаты… с детьми", которое выходило на ТНТ с 2006 по 2013 годы, скоро вернётся на экраны.

Фото: pulse.mail.ru

Новый сериал "Букины", который снимает режиссёр Сарик Андреасян, будет состоять из 10 серий. В продолжении сериала снова сыграют Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Актриса Дарья Сагалова поделилась своим мнением с журналистами портала Woman. ru, сказав, что ей нравится идея нового сериала и она с удовольствием погрузится в его атмосферу. Однако она беспокоится о том, что её персонаж — Света Букина — сильно изменится по сценарию и новая версия может не понравиться зрителям.

"Она будет совсем другой, как бы я ни старалась сыграть её прежней. Но никому не нужно, чтобы Света оставалась прежней. Я не знаю, готовы ли те, кто был влюблен в Светку, принять новую версию", — призналась актриса.

Дарья также расстроена тем, что в новом сериале "Букины" не будет соседей Лены и Толика Полено, которых ранее играли Юлия Захарова и Алексей Секирин.

"Для меня это большая потеря. Я боюсь, что не будет той самой атмосферы, потому что состав уже другой. Однако говорить, будет ли лучше или хуже, рано. Я люблю ребят и мне нравится работать с ними", — добавила Сагалова.

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