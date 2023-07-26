Юрист Катя Гордон прокомментировала скандал вокруг неудачной пластики груди певицы Славы

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Блокнот Старс" пишет о том, что "звёздный" юрист Катя Гордон высказала свое мнение о громком скандале, связанном с неудачной операцией по увеличению груди певицы Славы (Анастасия Сланевская). Она подчеркнула, что Слава как пациент имеет полное право быть недовольной результатом.

"Организация пиар-акций на основе чужих страданий является непрофессиональным и нечестным поступком. Поэтому звёзды, поддерживающие Хайдарова и, вероятно, работающие на обмен услугами, вызывают ужас. Почему Филипп Киркоров, возможно, используя бартер, приводит свою задницу в качестве примера и начинает позорить своего коллегу?" - обратилась юрист к артистам.

Общественный деятель призвала пользователей не поддаваться ненависти и не организовывать оскорбления как в адрес хирургов, так и в адрес пациентов.

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