Актёр Ивар Калныньш окончательно порвал связи с Россией: "Попросил агентов, чтобы больше не трогали меня"

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный советский и латвийский актёр Ивар Калныньш окончательно порвал связь с Россией.

Фото: Кино-Театр.РУ

После начала СВО Ивар Калныньш занял антивоенную позицию и с тех пор не приезжал в Россию. Более того, актёр заявил, что не планирует сюда возвращаться вовсе.

Недавно в интервью артист заявил, что решил окончательно порвать связи с Россией. В частности, Калныньш более не готов работать в российском кинематографе и с бывшими коллегами, а агентов попросил «не трогать его никогда». Об этом сообщают Дни24.

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Ивар Калныньш "Ещё не вечер" ( "Новая волна - 2006" )