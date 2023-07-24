Известный советский и латвийский актёр Ивар Калныньш окончательно порвал связь с Россией.
После начала СВО Ивар Калныньш занял антивоенную позицию и с тех пор не приезжал в Россию. Более того, актёр заявил, что не планирует сюда возвращаться вовсе.
Недавно в интервью артист заявил, что решил окончательно порвать связи с Россией. В частности, Калныньш более не готов работать в российском кинематографе и с бывшими коллегами, а агентов попросил «не трогать его никогда». Об этом сообщают Дни24.
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