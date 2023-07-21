Ольга Бузова планирует снова выйти замуж

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная ведущая и певица Ольга Бузова шокировала подписчиков своего блога признанием, что она готовится снова вступить в брак. По словам теледивы, ее вскоре ожидает "свадьба мечты" с новым избранником. Правда, личность жениха Бузова так и не раскрыла.

Фото: ria.ru

"Я же девочка. Примеряю свадебное платье, как только он напишет мне: "Привет!". Уже представляю, сколько у нас детей и какой он папа. Так делают многие, и парни, кстати, тоже. И не надо отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба, и уже забронировала отель", — написала звезда.

У Бузовой ранее был брак с российским футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако он продлился всего четыре с половиной года. В 2016 году пара развелась. Позже у певицы были отношения с рэп-исполнителем Давидом Манукяном, но их романтические отношения закончились в 2021 году.

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