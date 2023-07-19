Певец SHAMAN отказался от предложения Владимира Киселёва выступать в зоне СВО на Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный музыкант, руководитель группы "Земляне" Владимир Киселёв предложил певцу SHAMAN`у присоединиться к гуманитарной миссии на Донбассе, но его предложение было отклонено. Об этом сообщает издание StarHit.

Фото: dzen.ru/a/Y6X-HqiGQAmPnVNW

Киселёв активно организует благотворительные концерты, чтобы затем направить гуманитарную помощь в различные регионы России. На этот раз он решил посетить Донбасс и взять с собой SHAMAN`а, который стал известен благодаря своим патриотическим песням. Однако, к удивлению руководителя группы "Земляне", певец не захотел поехать. В шутливой форме бизнесмен отметил, что мужчины проявляют оригинальность в выражении отказа от выступлений в зоне СВО.

"Формулировки невозможности выезда для мужчин будут оригинальны: "Меня жена не пускает", — рассказал Киселёв.

Несмотря на это, музыкант высоко оценивает творчество молодого певца и признаёт его песни успешными. Киселёв заметил, что SHAMAN`у будет сложно повторить такие хиты, как "Я русский" и "Встанем", поскольку возникает "эффект второй пластинки".

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Shaman - "Ты моя"