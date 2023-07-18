Певица Алла Пугачёва может выступить на корпоративе в России за 50 миллионов рублей

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй за границу и обосновалась в Израиле. Артистка лишь несколько раз возвращалась в Россию, но не надолго. Она избегала общения с журналистами и коллегами по цеху.

Фото: popcake.tv

Недавно бывшие сотрудники Примадонны сообщили о том, что певица окончательно не прекращала концертную деятельность. Однако отсутствие концертов можно легко объяснить заоблачными ценами на её выступления. Источники отметили, что услышать Аллу Борисовну смогут только очень обеспеченные поклонники, так как организаторам придётся заплатить 50 миллионов рублей без учёта перелёта к месту выступления.

"Пока просто никто не предлагал таких сумм. Поклонники богатые у Пугачёвой были, но теперь все экономят, а также учитывают политические взгляды. В общем, надо сильно заинтересовать артистку", — передаёт KP.RU слова сотрудников.

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