Александр Буйнов назвал певицу РФ Аллу Пугачёву сестрой во время похорон модельера Юдашкина

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прокомментировал свои отношения с певицей Аллой Пугачёвой. Он отметил: скорее всего, горячая фаза их тесного общения прошла, но окончательно жечь мосты он не намерен, несмотря на разногласия в политических вопросах.

Фото: Instagram

Артист в новом интервью рассказал, что их с Примадонной связывает крепкая дружба и они до сих пор общаются по средствам переписки в социальных сетях. Также Буйнов считает Аллу Борисовну своей сестрой и не собирается прекращать общение. Певец подчеркнул, что его не интересует политическая позиция Пугачёвой.

"Дружба не может нарушиться. Мы просто оказались в разных окопах и не встречаемся, чтобы поспорить. Я не выясняю отношения с теми, кто уехал. Мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками", — сказал Буйнов в новом выпуске шоу "Эмпатия Манучи".

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Александр Буйнов: Пугачева, Пригожин и рак /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ