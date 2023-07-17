Александр Буйнов опроверг обвинения фанатов певицы РФ Аллы Пугачёвой в предательстве

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов опроверг слухи о том, что во время похорон модельера Валентина Юдашкина никто из артистов не подошёл к Алле Пугачёвой. Он отметил, что все были убиты горем, поэтому много внимания уделяли лишь близким умершего кутюрье, чтобы оказать поддержку.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Буйнов в новом интервью рассказал, что в социальной сети его часто обвиняют в предательстве, указывая на то, что он перестал общаться со своей давней подругой Аллой Борисовной из-за политических разногласий.

Артист подчеркнул, что во время похорон модельера подходил и общался с Примадонной. Они мило перебросились парой фраз и сели на разные места.

"Я видел, что фанаты Пугачёвой пишут: "Буйнов — предатель, столько лет они дружили". Я не понимаю, в чём предатель? На похоронах был шатёр и я к ней подошёл и сказал: "Привет, сестра. Как дела?", она говорит: "Здорово, брат", — рассказал Буйнов на интервью в шоу "Эмпатия Манучи".

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