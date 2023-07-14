Дана Борисова разрешила своей 15-летней дочери увеличить губы

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Дана Борисова рассказала в своём личном блоге о том, что позволила 15-летней дочери Полине увеличить губы.

Фото: vokrug.tv

Недавно дочь Даны Борисовой Полина решилась прибегнуть к косметической процедуре по изменению формы губ. В частности, звёздная мать разрешила девушке увеличить губы.

"Кстати, перед отправкой в Турцию мы сделали ей новые губки, добавили 0,4 гиалуронки", — поделилась Дана на своё страничке в соцсетях.

Также Борисова поинтересовалась у своих подписчиков, что они думают по этому поводу, устроив опрос. Как оказалось, многие пользователи Сети против ранних уколов красоты.

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