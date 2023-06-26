Известная телеведущая Дана Борисова рассказала, что неоднократно прерывала беременность.
По словам телеведущей, одной из больших ошибок её молодости является аборт. В частности, до тридцати лет Дана Борисова девять раз прерывала беременность. Об этом сообщает StarHit.
Знаменитость, отметила, что в юном возрасте она была безответственна в выборе партнёров и отношений. В этом она обвинила своих родителей.
"До 30 своих лет я сделала девять абортов — и на больших, и на маленьких сроках. Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали. Мне не объясняли, что такое женское достоинство. Мне всегда казалось, что, если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать "нет", — призналась Дана Борисова.
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