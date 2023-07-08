Вера Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но пела на русском

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая российская певица Вера Брежнева, а теперь украинская Галушка, на одном из концертов вышла на сцену с флагом Украины. При этом свои песни она исполняла на русском языке.

Вера Брежнева спела на русском, размахивая украинским флагом

В соцсетях появилось видео, как Брежнева размахивает украинским флагом, демонстрируя так свою поддержку киевскому режиму. Однако спела хит "Любовь спасёт мир" почему-то на русском.

Ранее продюсер Морозов объяснил, почему концерты Брежневой в Европе не пользуются популярностью.

Напомним, артистка после начала российской спецоперации публично её осудила и уехала за границу, где какое-то время жила в Польше. Родом она из Днепропетровской области Украины.

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