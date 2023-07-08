Продюсер Морозов объяснил невостребованность осудившей СВО певицы Веры Брежневой в Европе

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Музыкальный продюсер Евгений Морозов объяснил, почему концерты певицы Веры Брежневой не пользуются популярностью в Европе. Он указал на отсутствие выдающихся вокальных данных у артистки и политизированность её выступлений. Об этом он рассказал в интервью "Абзацу".

Фото: almode.ru

"Она всегда была танцующей моделью, хотя так мечтала трансформироваться в большую певицу", — сообщил продюсер.

Морозов считает, что Брежнева не достигнет успеха, сравнимого с Полиной Гагариной или Валерией. Артистка не обладает вокальными данными с самого рождения, и певица не востребована в Европе. Поэтому перспективы Брежневой и другой популярной украинской исполнительницы Светланы Лободы на Западе нулевые, по словам Морозова.

Также продюсер отметил, что политизированность выступлений Брежневой может не нравиться европейской аудитории.

"Вера Брежнева путает зрителя, ходящего на концерты, с политиками. Если Брежнева с утра до ночи будет клеймить Россию, она свою культурную ценность не увеличит", — добавил продюсер.

Морозов подчеркнул, что зрителям хочется посещать концерты мирового уровня и наслаждаться исполнителями с качественным контентом.

В июне у Брежневой были отменены концерты в Испании и Португалии. После начала спецоперации певица публично осудила её и временно уехала за границу, где работала волонтёром в Польше и оказывала гуманитарную помощь Украине. Позже она анонсировала концерты в Европе.

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