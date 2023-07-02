Пластический хирург раскрыла, ради какой операции певица РФ Алла Пугачёва вновь легла в больницу

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва уехала из России после начала СВО на Украине. Артистка с семьёй обосновалась в Израиле, где всерьёз занялась своим здоровьем и внешним видом. Однако недавние снимки Примадонны сильно удивили поклонников из-за её внешних изменений.

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о процедуре, которая могла так сильно изменить лицо певицы. Она отметила, что после сравнения нескольких фотографий Пугачёвой можно увидеть, как у неё в разы увеличились губы. Специалист отметила, что это как раз может быть причиной того, что мимика Примадонны сильно изменилась.

Врач сообщила, что подобный эффект могла создать одна операция, которая называется булхорн. Также Пугачёвой ввели гиалуроновую кислоту, что подтверждает рубец под носом. Об этом сообщает портал Woman.ru.

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Накачавшая губы Алла Пугачева шокировала людей