Певица Елена Темникова призналась, что родителей вызывали в школу из-за её коротких юбок

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Елена Темникова рассказала о своих школьных годах.

Экс-солистка группы SEREBRO отметила, что всегда любила учиться и редко прогуливала уроки.

"Низкие оценки в дневнике подтирала бритвой. Страницы никогда не вырывала. Если не хотела писать контрольные, то говорила учителям, что мне нужно срочно идти репетировать в актовый зал", — призналась Темникова в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG.

При этом, по словам артистки, её родителей часто вызывали к директору. Причиной тому были короткие юбки, в которых Темникова любила приходить в школу.

Певица окончила курганскую среднюю школу № 38. Некоторое время училась на экономическом факультете Омского государственного университета, но бросила учёбу ради карьеры певицы.

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