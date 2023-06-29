Режиссёр Георгий Данелия нашёл необычное применение манной крупе во время съёмок фильма "Афоня"

1:01 Your browser does not support the audio element. Культура

Съёмочная группа фильма Георгия Данелии "Афоня" использовала манную крупу для танца главного героя с таинственной незнакомкой.

Согласно задумке режиссёра, незнакомая девушка должна была обладать пышными формами. Сексуальность героини, которую сыграла актриса Татьяна Распутина-Катаeва, планировалось скрасить комическим эффектом от чрезмерно большого бюста.

Для его создания костюмеры картины положили в бюстгальтер актрисы наполненные водой презервативы. Но при первом же дубле пикантный реквизит лопнул, пишет РБК.

Кто-то из съёмочной группы придумал поместить в бра пакетики с манной крупой. Из-за крупы бельё стало очень тяжёлым. Чтобы надёжно закрепить реквизит, бюстгальтер туго завязали морским узлом.

В конечном итоге нужный эффект был достигнут, а танец Афони и пышногрудой незнакомки стал одной из самых цитируемых сцен советского кинематографа.

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