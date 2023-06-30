Известная российская актриса Чулпан Хаматова рассказала о своём отношении к акции "Бессмертный полк".
В интервью латвийским журналистам Чулпан Хаматова рассказала об адаптации к жизни в Латвии, а также подняла вопрос исторической идентичности и снесённого памятника советским воинам в Риге в прошлом году. Об этом сообщает StarHit.
По словам актрисы, этот памятник российские власти сделали своим, как и присвоили акцию "Бессмертный полк", отобрав его у независимого проекта.
"Этот памятник оккупировали российские власти, сделали своим, присвоили, как присвоили "Бессмертный полк", отобрав его у независимого проекта. А потом сделали бездушным официозом. И здесь произошло то же самое. Присвоили победу, забыли про горе, забыли про трагедию", — поделилась артистка.
Напомним, впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске. Данная акция была инициирована местными журналистами.
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