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РБК: киноляп в советском фильме "Мимино" вызвал много вопросов у зрителей

1:15
Шоу-бизнес

Легендарный фильм "Мимино" режиссёра Георгия Данелии вышел в 1978 году. Он считается одной из лучших комедий СССР и занимает 17-е место по популярности среди всех фильмов советской эпохи. Однако внимательные зрители нашли в любимой картине киноляп, который вызывал много вопросов.

Учительница Лали встретила по дороге Мимино и его племянника. В это время она несла бидон. Главный герой поздоровался с ней, но Лали промолчала в ответ. Тогда он сделал ей замечание, она обернулась, и в её руках неожиданно появилась красная сумка, которой несколько секунд назад не было.

Вероятнее всего, данный киноляп связан с логистическими проблемами, сообщает РБК. Несколько эпизодов "Мимино" снимались в высокогорных деревнях Шенако и Омало. Съёмочная группа добиралась туда только на лошадях или на вертолёте, поэтому создатели фильма не смогли привезти весь необходимый реквизит на площадку.

"А подстраивать работу над лентой под расписание вертолёта было невозможно. Поэтому и появлялись такие неожиданные накладки", — отметили эксперты.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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