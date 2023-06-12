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Телезрители увидели киноляпы в фильме "Джентльмены удачи" с татуировками Доцента

1:15
Шоу-бизнес

Зрители советской кинокомедии "Джентльмены удачи" заметили киноляпы, на которые довольно сложно обратить внимание. Согласно сценарию, заведующего детским садом Евгения Трошкина решили выдать за рецидивиста Александра Белого (Доцент) и нарисовали ему "воровские" татуировки: кота, обнажённую женщину, фразу "не забуду" и орла.

Телезрители увидели киноляпы в фильме "Джентльмены удачи" с татуировками Доцента
Фото: telegra.ph

Однако на протяжении фильма с "наколками" лже-Доцента творилось нечто странное. Татуировки постоянно меняли своё положение. Например, изображение лампы на руке рецидивиста смотрит то вверх, то вниз. Кроме того, когда Трошкин начал обтираться снегом, то татуировка орла превратилась в пятно, которое напоминает вытекшие чернила из ручки, а наколки на плечах стёрлись полностью.

"Разве Косой, Хмырь и Алибабаевич могли не обратить внимание на такие странности с внешностью авторитета? Ведь у настоящего-то Доцента и татуировки были настоящие и бледнеть, исчезать и менять положение не могли никак. Получается, Трошкин должен был спалиться очень быстро — и именно на татуировках", — отмечается в материале Sport 24.

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Встреча в тюрьме | Джентльмены удачи
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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