Похудевшая певица Полина Гагарина рассказала о детской травме

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина стала гостьей в шоу юмориста Павла Воли на телеканале ТНТ. Телеведущий не избежал вопросов о способах артистки держать себя в форме и начале её карьерного пути.

Гагарина рассказала, что выросла в семье артистов: мама выступала в балетной труппе, а бабушка работала хореографом. Поэтому певица часто посещала танцевальный зал с родительницей, где старшие педагоги указывали её маме на лишний вес.

"В танцах все были "спичками”, а я любила поесть и чувствовала себя прекрасно. Говорили: "Она чудесно танцует, эмоционально, но не могли бы вы как-то урезать её питание", — вспомнила артистка.

Артистка также поделилась, что во время беременности первым и вторым ребёнком поправлялась на 30 килограмм. Вернуться в прежнюю форму Гагариной помогли спорт, правильное питание и полноценный отдых.

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