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У певицы Полины Гагариной появился молодой кавалер

0:41
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина перестала скрывать своего возлюбленного. Им оказался 35-летний Станислав Миков.

У певицы Полины Гагариной появился молодой кавалер
Фото: Instagram

Портал Super.ru. сообщает, что исполнительница на протяжении пяти лет работает с труппой, где выступает танцор. Также известно, что у пары настолько серьёзные отношения, что Гагарина уже познакомила Микова со своими детьми.

Напомним, певица в 2021 году развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. После расставания пара никак не комментировала причину разлада в семье, но смогла сохранить тёплые отношения, чтобы воспитывать дочь Мию.

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Полина Гагарина - 04 Тени (шоу НАВСЕГДА - Мегаспорт 27.05.2023)
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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