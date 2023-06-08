Певица Полина Гагарина перестала скрывать своего возлюбленного. Им оказался 35-летний Станислав Миков.
Портал Super.ru. сообщает, что исполнительница на протяжении пяти лет работает с труппой, где выступает танцор. Также известно, что у пары настолько серьёзные отношения, что Гагарина уже познакомила Микова со своими детьми.
Напомним, певица в 2021 году развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. После расставания пара никак не комментировала причину разлада в семье, но смогла сохранить тёплые отношения, чтобы воспитывать дочь Мию.
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