Друг Шатунова Игудин назвал его "самым популярным подростком в СССР"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Александр Игудин в первую годовщину смерти своего друга, певца Юрия Шатунова, высказался о его популярности и рассказал, что в СССР его сравнивали с Виктором Цоем.

Фото: www.youtube.com

"Он был самым популярным подростком в Советском Союзе", — отметил режиссёр.

Игудин познакомился с певцом, когда ему было всего 16 лет. Они вместе работали на протяжении долгого времени, а режиссёр участвовал практически во всех съёмках клипа Шатунова.

Деятель вспоминает, что певец в своё время был настолько же популярен, как Михаил Горбачёв. Более того, в мире отечественной музыки были только два фаворита — Виктор Цой и Юрий Шатунов.

"Две музыкальные легенды, которые объединяли страну. И оба рано ушли. Мне кажется, это говорит о том, что оба они свою миссию здесь, на земле, выполнили", — сказал Игудин в беседе с aif.ru.

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