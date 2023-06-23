Режиссёр Александр Игудин в первую годовщину смерти своего друга, певца Юрия Шатунова, высказался о его популярности и рассказал, что в СССР его сравнивали с Виктором Цоем.
"Он был самым популярным подростком в Советском Союзе", — отметил режиссёр.
Игудин познакомился с певцом, когда ему было всего 16 лет. Они вместе работали на протяжении долгого времени, а режиссёр участвовал практически во всех съёмках клипа Шатунова.
Деятель вспоминает, что певец в своё время был настолько же популярен, как Михаил Горбачёв. Более того, в мире отечественной музыки были только два фаворита — Виктор Цой и Юрий Шатунов.
"Две музыкальные легенды, которые объединяли страну. И оба рано ушли. Мне кажется, это говорит о том, что оба они свою миссию здесь, на земле, выполнили", — сказал Игудин в беседе с aif.ru.
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